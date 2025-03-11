Haval назвал точную дату официального дебюта кроссовера H7 в России

«Поднебесный» автобренд Haval собирается представить кроссовер H7 в нашей стране уже на следующей неделе — 17 марта. Этот SUV — второе поколение родственного Dargo. Однако на отечественном рынке «семерка» не станет заменой актуальной версии модели, а дополнит ее. В российской дилерской сети Haval Pro новый кроссовер H7 составит компанию уже имеющимся там автомобилям линейки H — «тройке», «пятерке» и «девятке.

Дату российской премьеры Haval H7 раскрыл новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Известно, что «семерка» является большим семейным SUV-D, который подходит и для путешествий в городе, и для выездов за его пределы. Ожидается, что новинку предложат россиянам в трех комплектациях.

Haval H7 «вооружен» мотором объемом 2,0 л, выдающим 192 л.с. Силовая установка работает в паре с 7-ступечатым преселективом. В оснащение входит подключаемый полный привод с межосевой электронно-управляемой муфтой. Кроме того, можно рассчитывать на блокировку заднего дифференциала и 9 режимов вождения.

Габариты Haval H7 — 4705х1908х1780 мм. В салоне установлен 14,6-дюймовый экран мультимедийного комплекса, на борту имеется девять динамиков аудиосистемы и шесть подушек безопасности, а также водительские ассистенты и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности адаптации Haval H7 для российского рынка.