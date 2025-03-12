Ожидаемый в России кроссовер Haval сменил генерацию

Haval Xiaolong Max нового поколения стал технологичнее и габаритнее. «Поднебесные» дизайнеры поработали и над кузовом, и над салоном новинки. Скорее всего, ее будут продавать только с гибридными силовыми установками. В нашей стране этот автомобиль ждут с 2023 года, уже тогда его появление пророчили на отечественном рынке. В РФ модель может получить индекс F8.

Как сообщает AutoHome, размеры новинки составляют 4780х1895х1725 мм. Длина выросла на 22 мм, а колесная база на десяток миллиметров — до 2810. «Второй» Haval Xiaolong Max может похвастать переработанной светотехникой и динамичным силуэтом. Из 72 LED-элементов сделана «балка» в передней части. В итоге формируется 190-метровый луч. Палитра оттенков кузова расширилась, появились 19-дюймовые новые колесные диски.

Для Xiaolong Max зарезервировали силовые установки с 1,5-литровым классическими ДВС, выдающими 116 и 156 л.с. На электричестве запас хода кроссовера должен составить 126 км. Прочие технические особенности пока не раскрываются.

В салоне установлено новое рулевое колесо, продвинутый мультимедийный комплекс и лаконичный центральный тоннель. Плюс проекционный дисплей и мониторы диагональю 14,6 и 12,3 дюйма. Количество физических кнопок сведено к минимуму.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальное изображение нового Xiaolong Max/Haval F8.