Обнародованы официальные изображения Haval F8, который ждут в России

Китайский паркетник от Haval, который не может доехать до России уже больше года, успел пережить обновление на родине. Предполагается, что в нашей стране новинка получит индекс F8, а в Китае автомобилю сохранили имя Xiaolong Max. Он уже готов к дебюту на местном рынке, в Сети появились изображения модели от производителя.

По словам представителей Haval, кроссовер F8 должен получить гибридную силовую установку Hi4 второй генерации. Пока неизвестно, как именно ее переработали. Подробностей про электрическую составляющую нет, но под капотом в том числе должен разместиться 116-сильный классический мотор объемом 1,5 л, пишет Auto Home.

В длину «китаец» достигает 4780 мм, ширина и высота составляют 1895 и 1725 мм соответственно. Ожидается, что Haval F8 достанется продвинутая система «умного» вождения. Благодаря ей кроссовер сможет передвигаться между точками назначения только за счет автопилота. Но, скорее всего, такая электроника россиянам не достанется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно писал об обновлении Xiaolong Max/Haval F8. Дизайнеры поработали не только над экстерьером, но и не прошли мимо интерьера — салон изменился до неузнаваемости.