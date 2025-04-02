Hongqi раскрыла российские цены и комплектации минивэна HQ9

Семиместный минивэн бизнес-класса Hongqi HQ9 заточен под комфорт задних пассажиров. Новинку сертифицировали для российского рынка в начале марта, она представляет собой «мягкий гибрид». Напряжение силовой установки — 48 В, в ее состав входит наддувный двигатель объемом 2,0 л, выдающий 245 л.с. Передачи переключает 8-ступенчатый «автомат». С учетом сезонного дисконта начальная версия обойдется минимум в 7 690 000 рублей, старшая — в 8 490 000 «целковых».

На наш рынок выходят версии Deluxe и Executive

В базовом исполнении Deluxe минивэн Hongqi HQ9 получил светодиодную оптику и панорамную крышу. Сиденья обогреваются спереди и сзади, передние имеют встроенную вентиляцию, задние — массажер. Оптимальную температуру в салоне обеспечивает трехзонный климат-контроль, посадку и загрузку вещей облегчает электропривод багажной и боковых дверей.

Водитель может сразу рассчитывать на проекционный дисплей камеры кругового обзора, сенсорный тачскрин мультимедийного комплекса получил 16,2-дюймовую диагональ. К преимуществам аудиосистемы относится дюжина динамиков.

В топе HQ9 предусмотрены акустическое многослойное остекление второго ряда сидений и активное шумоподавление, умная система управления дальним светом. Передавая изображение с камеры, потоковое зеркало заднего вида позволяет избавиться от слепых зон. В холодный сезон порадует обогрев руля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о технических характеристиках минивэна Hongqi HQ.