Российские продажи иномарок рухнули почти на 60%

За первый весенний месяц в нашей стране удалось реализовать 40,5 тыс. машин с логотипами зарубежных брендов. Цифры говорят о том, что это на 59% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Об этом сообщил Минпромторг, ссылаясь на вычисления АО «ППК». По словам экспертов, отечественный авторынок в марте продолжил сжиматься под давлением ситуации в макроэкономике.

Уточняется, что в начале весеннего сезона россияне приобрели 52,8 тыс. автомобилей, которые сошли с российских конвейеров. В этом плане просадка составила 26%, если сравнивать с прошлогодними мартовскими результатами.

Всего в первом квартале 2025 года своих владельцев в России нашли 287 185 автомобилей, возраст которых не превышает трех лет. В годовом выражении продажи снизились на 27%.