В Китае «засветился» 7-местный Jetour T2, который ждут в России

Судя по снимкам, появившимся в Сети, внешне трехрядный Jetour T2 почти не отличается от пятиместного. Главные визуальные отличия кроются в области задней оконной стойки. Там появилось стекло, протянувшееся до самого конца кузова, что создает эффект «парящей» крыши. Таже «китаец» обзавелся удлиненным задним свесом.

Новинку должны привезти к нам уже в этом году

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Jetour сделала 7-местный T2 на 249 мм длиннее прежней версии. При этом колесные базы у них одинаковые — 2800 мм. Габариты стретч-модификации составляют 5034х2006х1880 мм. Угол съезда у новинки меньше, вместо 28 градусов можно рассчитывать только на 18.

Похоже, что салон останется прежним. Ожидается, что покупателям в Китае предложат минимум два варианта исполнения. Под капотом разместится 254-сильный мотор объемом 2,0 л. Максимальная тяга — 390 Нм. В качестве трансмиссии выступит 8-диапазонный «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что пятиместный Jetour T2 российской сборки готов к началу продаж.