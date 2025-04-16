Авторынок России могут покинуть 10 брендов из Китая

Как пишет «Коммерсантъ», с отечественного авторынка могут уйти до десяти китайских марок, не сумевших обеспечить дилерам необходимый уровень рентабельности. Чтобы не возникло проблем с сервисным обслуживанием, россияне приобретают наиболее популярные машины из «Поднебесной».

Пока представители дилерского сообщества и аналитики сошлись на том, что «китайцы» оказались под угрозой из-за низких продаж, что приводит к расторжению франшиз. При актуальных ставках кредитования, затоваривании складов и невысоком спросе часть игроков, скорее всего, будет вынуждена уйти из России. По мнению экспертов, главными кандидатами на вылет являются Livan, VGV и MG, Oting и Kaiyi.