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Авторынок России могут покинуть 10 брендов из Китая

«Поднебесные» машины продолжают терять популярность

Количество автомобильных марок из КНР в нашей стране имеет все шансы сократиться из-за снизившейся активности покупателей, избытка предложения и давления конкуренции.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Авторынок России могут покинуть 10 брендов из Китая

Как пишет «Коммерсантъ», с отечественного авторынка могут уйти до десяти китайских марок, не сумевших обеспечить дилерам необходимый уровень рентабельности. Чтобы не возникло проблем с сервисным обслуживанием, россияне приобретают наиболее популярные машины из «Поднебесной».

Пока представители дилерского сообщества и аналитики сошлись на том, что «китайцы» оказались под угрозой из-за низких продаж, что приводит к расторжению франшиз. При актуальных ставках кредитования, затоваривании складов и невысоком спросе часть игроков, скорее всего, будет вынуждена уйти из России. По мнению экспертов, главными кандидатами на вылет являются Livan, VGV и MG, Oting и Kaiyi.

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