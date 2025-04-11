Что китайскими автопроизводителями в России недовольны — это секрет Полишинеля. И с течением времени круг недовольных расширяется. Теперь в когорту разочарованных автостроителями из Поднебесной влились автодилеры. Портал «АвтоВзгляд» задумался о нелегком будущем «чайнамобилей» в нашей стране.

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев недавно по собственной инициативе провел нечто вроде социологического исследования, в фокусе которого был вопрос — что думают о условиях работы на китайские компании работники наших автоцентров. Результаты оказались неутешительными, хотя и ожидаемыми.

СТРАСТЬ К НАЖИВЕ

Прошло уже три года с того момента, когда китайские марки фактически монополизировали российский автомобильный рынок. За это время значительная их часть зарекомендовала себя не лучшим образом. Даже менеджмент дистрибуторов китайских автопроизводителей ныне относится к своим работодателям крайне негативно.

По крайней мере, именно такой вывод следует из слов Олега Мосеева:

— За неделю переговорил с 27 сотрудниками топ-уровня... Знаете сколько из них довольны? Двое! Еще 7 сказали, что условия работы хуже, чем были у дистрибуторов ушедших брендов, но у них есть надежда, что со временем будет лучше. И 18 сказали, что условия значительно хуже. И никакой надежды нет...

Фото: портал «АвтоВзгляд»

Конечно, назвать предпринятый г-ном Мосеевым телефонный опрос полноценным социологическим исследованием невозможно. Но сомнений в информации, им представленной, почему-то у меня не возникает. Неладно что-то в Датском королевстве. Ведь и мы, простые водители тоже не скачем от восторга, наблюдая за тем, как четко налаженный европейцами, японцами и корейцами бизнес с их уходом моментально канул в небытие. На смену цивилизованному рынку пришел восточный базар.

Основные претензии к большинству китайских автопроизводителей давно известны — они вовсю пользуются удачным моментом и думают только о том, чтобы продать свой товар подороже. Поэтому и цены на «чайнакары» дошли до невменяемого уровня, поэтому и продажи рушатся буквально на глазах.

В погоне за легкой наживой они совершенно не думают о том, чтобы решать серьезные проблемы с сервисом. У значительной части китайских компаний до сих пор нет даже каталогов, по которым можно заказать необходимую запчасть, а не ее троюродного брата. По-прежнему непонятна степень живучести китайских изделий.

И самое неприятное — желания как-то исправить ситуацию у бизнесменов из Поднебесной в их массе не видать. Потому-то так легко верится, что недовольство работников дилерских центров своими китайскими партнерами — не выдумка, а чистая правда.

Фото: портал «АвтоВзгляд»

НИКАКИХ ШАНСОВ

Неудивительно, что по итогам своего печального опроса Олег Мосеев делает прогнозируемый вывод о работниках автосалонов: «Как только будет возможность вернуться к корейцам, японцам и европейцам, они сделают это не задумываясь». В связи с этим встает такой интересный вопрос — как изменится рынок, если на него вернутся сбежавшие бренды?

Оставим пока в стороне два немаловажных нюанса — когда им разрешат вернуться в Россию их правительства, и какие препоны на пути возвращения выстроят наши власти. Рано или поздно и первый, и второй вопросы разрешатся ко всеобщему удовлетворению — иначе и быть не может.

А вот удержат ли китайцы захваченный ими плацдарм, отобьют ли атаки «возвращенцев»? На мой взгляд, если не изменится их нынешнее отношение к российским партнерам и покупателям, шансов удержать рынок у них не будет никаких. Лояльности покупателей завоевать они не смогли, да и не хотели. А вот свой основной козырь — низкие цены — в погоне за легкой наживой потеряли. Через два-три года реальной конкуренции их доля сожмется эдак до 10%.

В общем, как прокомментировал ситуацию «Китайским автомобилям» господин Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза: «Наша народная любовь к ушедшим брендам никуда не делась, и даже после нескольких лет „забытия“ у людей есть желание приобрести хороший благородный автомобиль. Как ни крути, китайская машина — это сродни дворняги...»