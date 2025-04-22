Мировой рынок легковых и легких коммерческих авто вырос почти на 8%

В сравнении с мартом прошлого года показатели продаж новых автомобилей в мире выросли на 7,6%. Так, в минувшем месяце глобальный рынок достиг отметки в 8,57 миллионов единиц.

Портал JustAuto, ссылаясь на аналитиков GlobalData, сообщил, что за первый квартал текущего года на планете было реализовано почти 22 млн новых легковых и легких коммерческих машин, что говорит о росте продаж на 6% по сравнению с 2024 годом.

Традиционно наибольший вклад в положительную динамику внесли китайский и американский рынки. В КНР зафиксирован 11,3-процентный рост с результатом в 2,38 млн реализованных машин. В США это 1,61 млн единиц (+11,2%). Но самый большой показатель наблюдается в Канаде — 15,4% по сравнению с мартом прошлого года.

В то же время европейские рынки продемонстрировали неоднородную динамику: западные страны отметили скромный прирост на 0,6%, тогда как в восточных — зафиксировано снижение продаж на 12,5%. Южноамериканский регион, напротив, порадовал автопроизводителей 14,2-процентным увеличением спроса.

Среди других значимых рынков выделяются Япония (+10,9%) и Южная Корея (+1,9%), сохраняющие устойчивый потребительский интерес к новым автомобилям.