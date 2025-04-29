Volkswagen Talagon второго поколения дебютировал в Китае

Визуально новый Volkswagen Talagon отличается более агрессивным дизайном с переработанной передней частью: диодные фары соединены световой полосой, решетка радиатора смещена ниже, а бамперы стали выразительнее. Впрочем, этим список изменений, разумеется, не ограничивается.

Talagon второго поколения, разработанный совместным предприятием FAW-Volkswagen специально для китайского рынка, не только освежился внешне, но и обзавелся новой силовой установкой. Кроссовер приводится в движение бензиновым турбомотором на два литра мощностью 272 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Полный привод в качестве стандартного оснащения модели остался.

Произошли изменения и в салоне. Например, теперь у «Талагона» три отдельных дисплея — цифровая приборная панель, центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира. Управление трансмиссией отныне осуществляется через подрулевой переключатель. Не обошлось и без кучи «умных» опций.

Продажи нового Talagon стартуют в Китае в ближайшее время, при этом цены пока не раскрываются. Что интересно, несмотря на то, что Volkswagen из России ушел, а эта сугубо внутренняя для Китая модель у нас и вовсе никогда не предлагалась, сейчас в дилерских шоу-румах отыскать такие машины можно. Разумеется, речь идет о «параллельных» схемах. Кроссоверы предыдущей генерации раздают желающим по цене от 5,6 до 6,6 млн рублей. Вероятно, спустя время дилеры привезут и второе поколение.