Названа средняя цена новой российской машины по итогам апреля

К концу второго месяца весны средняя стоимость нового автомобиля с шильдиком отечественной марки достигла отметки 1,58 млн рублей. По сравнению с 2024 годом ценник вырос на 15%.

Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса «Авто.ру Оценка», изучивших объявления на своей платформе. Выяснилось, что перед началом мая за «китайцев» в среднем стали просить 3,7 млн рублей. Их стоимость увеличилась на 7% за год.

Кстати, в апреле на 11% подрос средний ценник машин, которые не продаются в нашей стране официально. Речь идет о прибавке в 41 тыс. рублей и прайсе в 9,16 млн «целковых».

По сравнению с мартом за апрель средняя стоимость нового автомобиля в России больше всего выросла в Москве. Речь идет о 5,3 млн рублей, что на 2,6% выше, чем в начале весны. В тройку лидеров по этому показателю вошли Ярославская и Брянская области.

Livan X6 Pro и X3 Pro, также Chery Tiggo 4 и 7 Pro Max вместе с Exeed VX вошли в топ-5 моделей, которые больше всего потеряли в цене, будучи официально представленными на отечественном авторынке.