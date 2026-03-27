АВТОВАЗ не ждет больших продаж автомобилей SKM

В 2026 году АВТОВАЗ не рассчитывает на ощутимые продажи коммерческих автомобилей SKM. На предприятии ожидают, что своих владельцев найдут несколько тысяч экземпляров.

Об этом агентству ТАСС рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. По его словам, первая модель SKM с индексом M7 является пробным шаром. С его помощью тольяттинцы собираются прощупать новый для себя сегмент рынка. Расчета на огромные объёмы в десятки тысяч проданных машин нет, почеркнул топ-менеджер.

Волжский автогигант запустил серийное производство SKM M7 в конце марта. Модель выпускается в виде цельнометаллических фургонов и грузопассажирских минивэнов, сроки начала продаж на отечественном рынке пока не объявлены.

Во всех случаях заднеприводную новинку приводит в движение 137-сильный атмосферный бензиновый мотор объемом 2,0 л. Переключение передач доверили 5-скоростной «механике». В базовую комплектацию вошли кондиционер, подушки безопасности и набор электронных ассистентов водителя.

Судя по всему, дальнейшее расширение модельного ряда новоиспеченной трехбуквенной марки пока не планируется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ выделит коммерческие автомобили в отдельную линейку LADA Business, туда же войдет SKM.