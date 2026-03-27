АВТОВАЗ не ждет больших продаж автомобилей SKM

Об этом агентству ТАСС рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов. По его словам, первая модель SKM с индексом M7 является пробным шаром. С его помощью тольяттинцы собираются прощупать новый для себя сегмент рынка. Расчета на огромные объёмы в десятки тысяч проданных машин нет, почеркнул топ-менеджер.
Волжский автогигант запустил серийное производство SKM M7 в конце марта. Модель выпускается в виде цельнометаллических фургонов и грузопассажирских минивэнов, сроки начала продаж на отечественном рынке пока не объявлены.
Во всех случаях заднеприводную новинку приводит в движение 137-сильный атмосферный бензиновый мотор объемом 2,0 л. Переключение передач доверили 5-скоростной «механике». В базовую комплектацию вошли кондиционер, подушки безопасности и набор электронных ассистентов водителя.
Судя по всему, дальнейшее расширение модельного ряда новоиспеченной трехбуквенной марки пока не планируется.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ выделит коммерческие автомобили в отдельную линейку LADA Business, туда же войдет SKM.