В Hyundai решили, что «механике» больше не нужна педаль сцепления

Фото: Hyundai
Инженеры Hyndai и KIA разработали свежую разновидность механической коробки передач. Новый агрегат — с электронной, а не традиционной системой управления сцеплением. Она получила название iMT, что нескромно расшифровывается, как «интеллектуальная механическая трансмиссия».

Внедряя техническую новинку, обе марки поступили по-разному. У автомобилей KIA педаль сцепления сохранилась, пускай, с выжимным подшипником она связана не через гидропривод или тросик, а «по проводам». При этом обещано, что работа электронной педали по ощущениям не отличается от классической.

Выгода в возможности глушить двигатель при движении накатом. Тогда выбранная передача остается включенной, а сцепление размыкается. Для запуска мотора водителю достаточно коснуться педали газа.

В Hyundai пошли радикальнее. В механизм переключения передач шестиступенчатой «механики» инженеры встроили датчик, который отслеживает движение рычага и дает гидравлическому приводу команды на управление сцеплением.

В итоге выжимать левую педаль (так как её нет) больше не надо, а вот двигать рычагом — придется.

Первой моделью с такой функцией стал кроссовер Hyundai Venue для рынка Индии. Там за iMT с клиентов будут просить всего $270 (около 20 000 рублей), что явно дешевле, чем любая автоматическая коробка.

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23 июля 2020
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