В Hyundai решили, что «механике» больше не нужна педаль сцепления

Внедряя техническую новинку, обе марки поступили по-разному. У автомобилей KIA педаль сцепления сохранилась, пускай, с выжимным подшипником она связана не через гидропривод или тросик, а «по проводам». При этом обещано, что работа электронной педали по ощущениям не отличается от классической.

Выгода в возможности глушить двигатель при движении накатом. Тогда выбранная передача остается включенной, а сцепление размыкается. Для запуска мотора водителю достаточно коснуться педали газа.

В Hyundai пошли радикальнее. В механизм переключения передач шестиступенчатой «механики» инженеры встроили датчик, который отслеживает движение рычага и дает гидравлическому приводу команды на управление сцеплением.

В итоге выжимать левую педаль (так как её нет) больше не надо, а вот двигать рычагом — придется.

Первой моделью с такой функцией стал кроссовер Hyundai Venue для рынка Индии. Там за iMT с клиентов будут просить всего $270 (около 20 000 рублей), что явно дешевле, чем любая автоматическая коробка.