KIA пообещала целую россыпь «зеленых» новинок

KIA Motors представила стратегию производства электромобилей, а также ранние эскизы нескольких будущих моделей на аккумуляторах. Уже сейчас корейская компания переориентирует свой бизнес на производство батарейных машин, рассчитывая к 2029 году довести их долю до 25% от общемировых продаж бренда.

Корейцы намерены стать лидерами мирового рынка электромобилей! Для достижения цели марка наладит выпуск целой линейки электрокаров, а также наладит партнерство с операторами зарядных станций по всему миру.

К 2025 году гамма «электричек» разрастется до 11 моделей, а к 2027-му будет налажен выпуск семи моделей, которые показаны на предварительном эскизе. Первый из них имеет внутренний индекс CV — он будет представлен в 2021 году, став первым в истории бренда специально разработанным электромобилем.