Почему, выгнав такси с «выделенок», власти оставят миллионы горожан без личных машин

Похоже, скоро любая поездка на такси вновь станет дорогим удовольствием. Еще бы, ведь если водителей авто с шашечками загонят в общий поток, то зарабатывать им станет гораздо сложнее. Они бездарно будут терять время, прозябая в пробках, а их клиенты — еще и переплачивать. Не нужно быть аналитиком, чтобы понимать — при таком развитии событий цены на услуги будут только расти.
Отобрать у таксистов возможность передвигаться по «выделенкам» власти решили под соусом того, что они мешают беспрепятственному проезду автобусов. Так, по выходным «таксомоторы» лишились права выезжать на пресловутые полосы на ряде участков Ярославского и Можайского шоссе, а также Ломоносовского, Нахимовского, Ленинского, Кутузовского и Рязанского проспектов.
По мнению независимых экспертов, власти и дальше медленно, но верно будут вытеснять машины такси с полос, выделенных для движения общественного транспорта. Причем страдать, как уже было сказано, будут и перевозчики, и их клиенты, и простые автомобилисты. Впрочем, проблемы последних меньше всего волнуют чиновников.
Согласно новейшей сногсшибательной стратегии Минтранса, через четыре года проезд по всем трассам регионального значения окажется платным для всех автовладельцев страны. А еще через десять лет мы не удивимся, что вообще придется платить за любой выезд со двора на своей машине. Все потому, что власти намерены сделать бесплатным общественный транспорт для населения, но для стимуляции спроса необходимо «сокращение пользования личным транспортом в крупных городах».
Иными словами, полезайте в автобус, либо платите за комфорт, находясь в собственном автомобиле. К тому же, и такси постепенно перестает быть альтернативой: платишь больше — едешь дольше.
– У такси не будет конкурентных преимуществ, а значит интерес к этому виду транспорта сильно упадет: зачем платить деньги, если он медленно и печально едет? Спору нет — значительная часть таксистов уйдет в тень, снова став «бомбилами», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» возможное развитие событий автоэксперт Игорь Моржаретто.
Вы только представьте, что при полной отмене движения такси по «выделенкам» в общий поток воткнется 200 000 машин. В одной только столице выдано без малого 50 000 лицензий, а в Подмосковье — почти 130 000. Несложно догадаться, как сильно ухудшится пропускная способность дорог. Кстати, помимо прочего, с полос «А» выгоняют таксистов, работающих на минивэнах и авто сегмента «бизнес». Лицензии брендированным машинам с шашками, разлиновкой и даже внесенными в ПТС данными об изменении цвета кузова на бело-желтый больше не продлевают. Новые — понятное дело, не выдают вообще.
Похоже, Москва довольно быстро просядет в качестве услуг такси по удобству обслуживания, времени подачи, да и возрасту автопарка. Кто будет брать автомобили в лизинг или кредит, если они банально не смогут отбиваться? Не зря уже сейчас столичные таксисты массово пожаловались в Дептранс на «полезные» нововведения.
– Мы внимательно следим за последними изменениями в организации движения. Пока запрет для езды такси на нескольких «выделенках» существенно не отразился на нашей работе, но мы обеспокоены такой динамикой и полагаем, что дальнейшее расширение подобной практики скажется на скорости подачи и выполнения заказов, что особо актуально в часы пик, — прокомментировали ситуацию порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе популярного агрегатора такси «Ситимобил».
Между тем, в Центре организации дорожного движения уже отрапортовали об успешных результатах, связанных с изгнанием таксистов с полос «А». Представители ЦОДД гордо отметили, что это позволяет на четверть снизить количество аварий с участием общественного транспорта. А тот же Дептранс увидел в подобных мерах экономию — нет, увы, не денег, а времени, которое пользователи городского транспорта теряют из-за скопления таксистов на «выделенках». По мнению властей, поездка на автобусе легко может сократиться на 15—30 минут. Вот только привлекательными и конкурентоспособными эти самые автобусы у нас пока еще так и не стали.
– Население лишится выбора, передвижение на личной автомашине превратится в привилегию для избранных, а на долю всех прочих останутся тесные, грязные автобусы-электрички, — поделился мнением с порталом «АвтоВзгляд»депутат Госдумы Сергей Миронов.
Впрочем, власть это не шибко волнует. Факт остается фактом — столь агрессивная антинародная политика приведет к стремительной деградации не только рынка такси, но и автомобильного рынка в целом. Зачем покупать машину, если на ней не ездить?