Почему, выгнав такси с «выделенок», власти оставят миллионы горожан без личных машин

Похоже, скоро любая поездка на такси вновь станет дорогим удовольствием. Еще бы, ведь если водителей авто с шашечками загонят в общий поток, то зарабатывать им станет гораздо сложнее. Они бездарно будут терять время, прозябая в пробках, а их клиенты — еще и переплачивать. Не нужно быть аналитиком, чтобы понимать — при таком развитии событий цены на услуги будут только расти.

Отобрать у таксистов возможность передвигаться по «выделенкам» власти решили под соусом того, что они мешают беспрепятственному проезду автобусов. Так, по выходным «таксомоторы» лишились права выезжать на пресловутые полосы на ряде участков Ярославского и Можайского шоссе, а также Ломоносовского, Нахимовского, Ленинского, Кутузовского и Рязанского проспектов.

По мнению независимых экспертов, власти и дальше медленно, но верно будут вытеснять машины такси с полос, выделенных для движения общественного транспорта. Причем страдать, как уже было сказано, будут и перевозчики, и их клиенты, и простые автомобилисты. Впрочем, проблемы последних меньше всего волнуют чиновников.