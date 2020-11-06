Совсем без водителя: GM выводит беспилотники на улицы городов

Соответстствующее разрешение выдал Департамент транспорта Калифорнии. Если раньше за рулем беспилотника обязательно должен был присутствовать человек, чтобы при необходимости брать управление на себя, то теперь это требование отменено. Поэтому до конца года несколько беспилотных автомобилей пройдут тестирование без водителей.

Таким образом, Сан-Франциско станет первым городом США, который встретит стопроцентные беспилотники. Тестирование хотят проводить в разных районах, при этом создатели машин будут опрашивать местных жителей, хорошо ли себя ведут автомобили будущего.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в России автономный транспорт пока не ездит по улицам городов. Камазовский «Челнок» колесит исключительно по заводской территории, а «Газель Next» наматывает километры по нефтяному месторождению.