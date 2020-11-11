Peugeot хочет наладить в России сборку дизельных моторов

Как известно, в скором времени Peugeot наладит российскую сборку фургончиков Partner второго поколения — их будут выпускать на заводе под Калугой. В Европе тем временем продается более свежая машина, что для нас даже хорошо: чуть менее современная вариация наверняка порадует очень интересным ценником.

А чтобы сделать его еще интереснее, к «Партнеру» хотят приладить двигатель российского производства. В самой компании предпочли не раскрывать подробностей, однако портал «АвтоВзгляд» предполагает, что это будет дизельный 1.6 серии DV6 отдачей 95 л. с. (216 Нм).

Добавим, что этот мотор также ставится на базовые модификации близнецов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. И отечественный мотор позволит снизить их цену тоже! То есть одним махом французам удастся укрепить позиции сразу в нескольких сегментах.

К слову, вышеупомянутые Peugeot Expert и Citroen Jumpy обладают одним важным преимуществом — у них есть полноприводные исполнения. И портал «АвтоВзгляд» оценил, как четыре ведущих колеса помогают этим машинам на бездорожье.