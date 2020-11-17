Под тесты беспилотников отдадут целый город

Специальная испытательная зона, имитирующая город будущего, создана проектом Future Mobility Campus Ireland (FMCI), который объединяет Jaguar Land Rover, Cisco, Seagate, Valeo и другие компании. Партнеры получат для экспериментов 12 километров дорог общего пользования, которые оснащены датчиками и системами, позволяющими моделировать самые разные дорожные ситуации с участием беспилотного транспорта.

На территории площадки, расположенной Ирландии, есть не только дороги, но также умные развязки, автоматизированная парковка и зарядная станция для автономного транспорта. Вдобавок дорожная сеть FMCI связна с 450-километровым скоростным шоссе, чтобы машины без водителя можно было испытывать и в режиме высоких скоростей.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российские компании тоже занимаются беспилотным транспортом. Российская компания «Эвокарго» разработала автономный грузовик, интересная особенность которого — гибридная система питания (от электрических аккумуляторов и водородных элементов).

Еще одно достижение нашего автопрома — беспилотная «Газель Next», созданная «Группой ГАЗ». Цельнометаллмческий грузопассажирский фургон уже несколько месяцев наматывает километры по дорогам нефтяного месторождения. А по территории завода КАМАЗ вовсю колесит автономная электрическая платформа «Челнок».