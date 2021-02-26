Cайт АЗЛК, продающий «Москвичи» 1998 года, работает до сих пор

Название «Дуэт» впервые прозвучало 2 декабря 1998 года на празднике, посвященном выпуску пятимиллионного автомобиля. Поздравляя автозаводцев, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков высказал пожелание, что неплохо бы автозаводцам создать двухместную машину, удобную для деловых поездок вдвоем. Например, «Дуэт».
Не прошло и квартала, как появилось семейство автомобилей: «Дуэт-1» и «Дуэт-2», — сообщает нам новость от марта 1999-го на сайте azlk.ru.
Но самый интересный раздел — «Цены на автомобили» в Салон-магазине на Волгоградском проспекте. Прайс-лист датирован 20 сентября 2001 года. Самый доступный вариант — Москвич-21412–136–01 «Святогор»: с 1,7-литровым двигателем УЗАМ такой отдавали за 115 800 рублей. По тогдашнему курсу это 4 073 доллара. То есть теоретически сейчас «Святогор» мог бы стоить 300 тысяч «целковых».
В обширном списке опций значатся электропакет, гидроусилитель, противотуманные фары, литые диски и несколько видов автомагнитол. Из интересных позиций подметим «локари» — очевидно, имеются в виду подкрылки, а также резина «Таганка-Партнер» M242. Самый дорогой пункт — видеосистема Clarion аж за 335 369 рублей: получается, что за одно только «видео» просили стоимость трех машин.
Полноприводный Москвич 214442−160 «Иван Калита» (на фото сверху), оборудованный двухлитровым двигателем Renault, стоил на тот момент 574 400 «деревянных». При пересечете в американскую валюту получаем 20 200 долларов. За такие деньги 20 лет назад можно было заиметь двухлетнюю Audi A6 или новенькую двухлитровую Toyota Avensis.
На всякий случай напомним, что в 1998 году компания «Рено Россия» выкупила недостроенный цех двигателей АЗЛК, в котором позже началась сборка "Логанов. Сейчас московский конвейер живёт и здравствует: здесь делают кроссоверы Kaptur и Arkana, а недавно на линию встал новый Duster.