Cайт АЗЛК, продающий «Москвичи» 1998 года, работает до сих пор

Но самый интересный раздел — «Цены на автомобили» в Салон-магазине на Волгоградском проспекте. Прайс-лист датирован 20 сентября 2001 года. Самый доступный вариант — Москвич-21412–136–01 «Святогор»: с 1,7-литровым двигателем УЗАМ такой отдавали за 115 800 рублей. По тогдашнему курсу это 4 073 доллара. То есть теоретически сейчас «Святогор» мог бы стоить 300 тысяч «целковых».

В обширном списке опций значатся электропакет, гидроусилитель, противотуманные фары, литые диски и несколько видов автомагнитол. Из интересных позиций подметим «локари» — очевидно, имеются в виду подкрылки, а также резина «Таганка-Партнер» M242. Самый дорогой пункт — видеосистема Clarion аж за 335 369 рублей: получается, что за одно только «видео» просили стоимость трех машин.

Полноприводный Москвич 214442−160 «Иван Калита» (на фото сверху), оборудованный двухлитровым двигателем Renault, стоил на тот момент 574 400 «деревянных». При пересечете в американскую валюту получаем 20 200 долларов. За такие деньги 20 лет назад можно было заиметь двухлетнюю Audi A6 или новенькую двухлитровую Toyota Avensis.

На всякий случай напомним, что в 1998 году компания «Рено Россия» выкупила недостроенный цех двигателей АЗЛК, в котором позже началась сборка "Логанов. Сейчас московский конвейер живёт и здравствует: здесь делают кроссоверы Kaptur и Arkana, а недавно на линию встал новый Duster.