Стали известны российские спецификации кроссовера Cherry Tiggo 8 pro

Семиместный Cherry Tiggo 8 pro для российского рынка будет доступен с двумя вариантами бензиновых турбированных силовых агрегатов: 1,6-литровым и 2-литровым. Двигатель 1.6 TGDI принадлежит к третьему поколению семейства Acteco, в разработке которого, как утверждают в Cherry, приняла участие австрийская компания AVL.

Его максимальная мощность составляет 186 л. с. а момент — 275 Нм. Мотор сочетается с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT7 с двумя сцеплениями мокрого типа 730DHB производства Getrag. Производитель уверяет, что разгон от 0 до 100 км/ч. у Tiggo 8 pro c этим двигателем и трансмиссией занимает 8,9 секунд.

Мощность 2-литрового турбоагрегата достигает 170 л. с. Крутящий момент — на уровне 250 Нм. Он агрегатируется с вариаторной коробкой передач CVT9. Эта пара силовых агрегатов обеспечивает Cherry Tiggo 8 разгон «до сотни» за 10 секунд.