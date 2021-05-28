«Сбер» представит в России свою версию беспилотного автомобиля

Крупнейшая финансовая организация страны продолжает развивать свою экосистему и пробовать разные направления бизнеса, в том числе и автомобильного. Например, уже на следующей неделе «Сбер» готовится представить широкой публике свой первый беспилотник.

На данный момент известно, что электромобиль оснащен автопилотом пятого уровня. Это самый продвинутый электронный водитель, способный самостоятельно отслеживать дорожную обстановку при помощи лидаров, радаров, а также различных датчиков и сенсоров.

Сообщается также, что в основе новинки лежит универсальная платформа, которая позволяет создавать различные версии «Флипов»: пассажирские, грузовые и грузопассажирские.

Интересен и тот факт, что у машины нет привычного места водителя. Утверждается, что благодаря этому удалось сэкономить 40% пространства в салоне, в котором, может разместиться до шести человек.

«Флип» в версии такси можно будет вызвать через приложение, а в процессе поездки настроить под себя множество функций, таких как климат, музыка и даже маршрут.