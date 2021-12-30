Hyundai откажется от машин на водороде

Такая новость стала неожиданностью, ведь несколько месяцев назад корейцы анонсировали стратегию Hydrogen Vision 2040. В ней, в частности, говорилось о начале работы над заднеприводным спорткаром Vision FK суммарной мощностью 700 л. с. и запасом хода около 600 км.

Напомним, что это гибрид с полностью электрической силовой установкой, которая может питаться как от электрохимического генератора, так и от тяговой батареи. То есть машину можно как заряжать, так и заправлять водородом. Баллоны для газа установлены над задней осью, а T-образная батарея — в полу.

По информации ряда СМИ, в компании признали проект не имеющим перспектив, так как конкурентов у такой машины нет, а затраты на производство очень высоки.