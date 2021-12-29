Lexus NX признан самым надежным и неубиваемым кроссовером

Официальный представитель агентства J. D. Power Эрик Лайман отметил, что первое место Lexus обусловлено должным уровнем качества автомобилей, которое и обеспечивает им популярность на вторичном рынке.

Одним из факторов надtжности Lexus выступает высокий уровень обслуживания в официальных сервисах. Клиенты уверены в профессионализме мастеров, что помогает прогнозировать и оптимизировать расходы на обслуживание автомобиля.

Ресурсность и крепость моделей японской марки подтверждают исследования авторынка и опросы автовладельцев. Так, в ноябре 2021 года Lexus занял первую строчку в рейтинге надежности от авторитетного Consumer Reports. О высоком уровне доверия официальным сервисным центрам в России неоднократно сообщало и аналитическое агентство «Автостат».

Кстати, Lexus NX нового поколения уже добрался до наших краев. С комплектациями кроссовера можно познакомиться здесь.