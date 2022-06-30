Москва будет производить самый экологичный бензин в Европе

Как сообщает ТАСС, в ходе третьего этапа будет построен комплекс глубокой переработки нефти, созданы новые рабочие места, а также пройдет ряд мероприятий по увеличению выпуска востребованного городом топлива.

«Здорово, что компания не остановилась на достигнутом и реализует третий этап модернизации, самый сложный, самый технологичный и финансово-емкий. Несмотря на экономические сложности, санкции, этот процесс не останавливается благодаря тому, что большая часть оборудования — российская. После завершения работ завод будет самым чистым не только в России, но и в Европе», — заявил Сергей Собянин представителям СМИ.

Напомним, что модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, а завершить все работы планируется до 2025 года.