Раскрыты характеристики батарей для российских электрокаров

О планах производства батарей и их характеристиках рассказали сегодня в Московском Политехе на пленарном заседании, посвященом развитию отечественной автомобильной отрасли.

Итак, в России будут производить батарейные модули с литий-ионными ячейками международного формата VDA. Их плюс — в универсальности. Модули подходят как для пассажирского транспорта, так и для легковых автомобилей, гибридов, а также спецтехники. Они могут быть размещены в полу или на крыше транспортного средства. Уже готовы два варианта номинальной емкостью 60 и 180 А⋅ч. Вес одного модуля — 12,3 кг.