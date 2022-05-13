Последний шанс: есть ли смысл в покупке нового старого Jeep Grand Cherokee

Фото avtovzglyad.ru
Выход на российский рынок пятого поколения Jeep Grand Cherokee ожидался летом этого года. Но спецоперация на Украине смешала все карты. Теперь, по самым оптимистичным прогнозам, новинка появится у дилеров не раньше зимы. Да и то, как говорится, бабушка надвое сказала.
Андрей Аракчеев

Поэтому фанатам марки и модели стоит крепко задуматься: может, есть смысл вложиться в текущее поколение, остатков которого дилерам, по данным портала «АвтоВзгляд», хватит еще месяца на три-четыре. Короче говоря, мы решили вспомнить, чем радует и огорчает «уходящая натура», проведя последний, наверное, ее тест-драйв.

И сразу скажем: «американец» по-прежнему нисколько не разочаровывает. И моментами даже кажется странным, что его отправляют на пенсию. Ведь он до сих пор остается актуальным со всех точек зрения: и дизайном, и интерьером, и техникой. Впрочем, судите сами.

Что же касается пятого поколения Jeep Grand Cherokee, то он, как уже писал портал «АвтоВзгляд», побывавший на российской презентации модели, хотя и невероятно хорош внешне, однако оставляет еще некоторые вопросы по технической части. В частности, как сказался на его способностях и умениях переезд на платформу от Alfa Romeo Giulia?

Это мы к тому, что, может быть, покупка его предшественника, увидевшего свет более 10 лет назад, по-прежнему остается актуальной, как и сам автомобиль?

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14 мая 2022
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