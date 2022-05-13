Последний шанс: есть ли смысл в покупке нового старого Jeep Grand Cherokee

Поэтому фанатам марки и модели стоит крепко задуматься: может, есть смысл вложиться в текущее поколение, остатков которого дилерам, по данным портала «АвтоВзгляд», хватит еще месяца на три-четыре. Короче говоря, мы решили вспомнить, чем радует и огорчает «уходящая натура», проведя последний, наверное, ее тест-драйв.
И сразу скажем: «американец» по-прежнему нисколько не разочаровывает. И моментами даже кажется странным, что его отправляют на пенсию. Ведь он до сих пор остается актуальным со всех точек зрения: и дизайном, и интерьером, и техникой. Впрочем, судите сами.
Что же касается пятого поколения Jeep Grand Cherokee, то он, как уже писал портал «АвтоВзгляд», побывавший на российской презентации модели, хотя и невероятно хорош внешне, однако оставляет еще некоторые вопросы по технической части. В частности, как сказался на его способностях и умениях переезд на платформу от Alfa Romeo Giulia?
Это мы к тому, что, может быть, покупка его предшественника, увидевшего свет более 10 лет назад, по-прежнему остается актуальной, как и сам автомобиль?