Ждем волны массовых арестов и новых штрафов: ГИБДД получит расширенные полномочия

Свежий проект приказа МВД РФ, регламентирующего надзорный порядок за соблюдением Правил на дорогах общего пользования, позволит сотрудникам ГИБДД вытаскивать водителей из автомобилей практически в любой ситуации и при любых же условиях. Но это еще не все.

Как сообщает «Газета.ру», на бумаге выглядит это так: покинуть машину шофер обязан в случае требования инспектора ГАИ, когда оному необходимо провести процессуальные действия. Причем под таковыми понимается не только необходимость идентификации, досмотра и задержания транспортного средства, а также проведения досмотра водителя или отстранения его от управления автомобилем, но и подозрение этого самого водителя в том, что с ним что-то не так.

Если конкретнее, то гаишнику достаточно «на глаз» определить банальную усталость «рулевого», за что его мгновенно попросят выйти из салона. Как «просят» полицейские мы знаем, а потому покинуть драйверу автомобиль придорожные полицейские помогут незамедлительно. При этом попутно оформив штраф в размере от 2000 до 4000 рублей. А особо несговорчивых «закроют» и вовсе. Хлебать баланду в изоляторе отказавшемуся выполнять законные требования инспектора придется 15 суток.