Ждем волны массовых арестов и новых штрафов: ГИБДД получит расширенные полномочия

Свежий проект приказа МВД РФ, регламентирующего надзорный порядок за соблюдением Правил на дорогах общего пользования, позволит сотрудникам ГИБДД вытаскивать водителей из автомобилей практически в любой ситуации и при любых же условиях. Но это еще не все.
Как сообщает «Газета.ру», на бумаге выглядит это так: покинуть машину шофер обязан в случае требования инспектора ГАИ, когда оному необходимо провести процессуальные действия. Причем под таковыми понимается не только необходимость идентификации, досмотра и задержания транспортного средства, а также проведения досмотра водителя или отстранения его от управления автомобилем, но и подозрение этого самого водителя в том, что с ним что-то не так.
Если конкретнее, то гаишнику достаточно «на глаз» определить банальную усталость «рулевого», за что его мгновенно попросят выйти из салона. Как «просят» полицейские мы знаем, а потому покинуть драйверу автомобиль придорожные полицейские помогут незамедлительно. При этом попутно оформив штраф в размере от 2000 до 4000 рублей. А особо несговорчивых «закроют» и вовсе. Хлебать баланду в изоляторе отказавшемуся выполнять законные требования инспектора придется 15 суток.
Иными словами, выходить из машины придется после каждого взмаха полосатой палочки. Чтобы, повторимся, не попасть ни на «применение силы за неповиновение законному распоряжению сотрудника», ни на деньги, ни на арест.
Сейчас же, напомним, придорожные полицейские могут предложить водителю выйти из салона авто для необходимости проведения осмотра транспортного средства и перевозимого груза, а также личного досмотра управляющего им гражданина. Причем открывать багажник и демонстрировать служивому багаж шофер должен самостоятельно, а вот обыск обязан проводиться уже под видеозапись, либо в присутствии двух понятых.
После принятия нового регламента гаишникам даже не придется объяснять причину остановки, сославшись лишь на подозрение в чрезмерной утомленности «рулевого». А дальнейшее общение с автовладельцем будет зависеть от настроения, как правоохранителей, так и его самого.
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