Эксперты J.D. Power назвали самые надежные автомобили

Авторитетный рейтинг будет интересен тем россиянам, кто намерен приобрести машину по параллельному импорту — выводы экспертов позволят выбрать максимально беспроблемную машину.

Аналитическое агентство J.D. Power представило очередной рейтинг надежности автомобилей, который формируется на основе опроса первых владельцев машин в возрасте до трех лет. Эксперты оценивают машины по 184 разновидностям проблем, которые делят на девять категорий, а затем высчитывают для каждой марки и модели уровень PP100 — количество неполадок на 100 машин. В последнем опросе приняла участие почти 31 тысяча респондентов.

В ТОП-3 самых надежных автомобильных марок вошли Lexus (135 неполадок на 100 автомобилей), Toyota (147 неполадок) и Buick (149 неполадок). В аутсайдерах рейтинга J.D. Power оказались Land Rover (268 неполадок), Audi (275 неполадок) и Chrysler (310 неполадок). Особняком стоит Tesla, электромобили которой невозможно оценить по всем критериям, но все равно марка оказалась в конце списка с количество 252 неполадки на 100 машин.

Абсолютным рекордсменом по надежности стало семейство спорткаров Porsche 718, а в других классах первенствовали Toyota Corolla, Lexus IS, Toyota Camry, Lexus ES, Ford Super Duty, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Kia Sedona, Lexus NX, Chevrolet Equinox, Chevrolet Tahoe, Lexus RX, Toyota 4Runner, BMW X1, Buick Encore, Chevrolet Traverse и BMW X6.

Общие выводы, которыми стоит руководствоваться покупателям авто на вторичном рынке, аналитики J.D. Power свели к следующим тезисам. Основным источником проблем в современных машинах являются мультимедийные системы, на которые приходится наибольшее количество жалоб, а самыми ненадежными признаны электромобили и гибриды любых типов — число поломок у них больше, чем у моделей с классическими двигателями внутреннего сгорания.