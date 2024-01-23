Средняя стоимость подержанного автомобиля в России выросла на 30%

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании «Авто.ру Бизнес», пользователи сайтов с бесплатными объявлениями стали чаще отдавать предпочтение частным лицам при покупке автомобиля. Если в январе-феврале средний срок публикации от автосалонов и «частников» был примерно одинаковым, то в марте последние начали продавать машины быстрее. К декабрю авто частников уходили в среднем на 15 дней раньше, чем у автосалонов.

Самые популярные автомобили эконом-класса продаются менее чем за пять недель — LADA Granta, например, предлагается в среднем лишь 28 дней и уходит примерно за 574 000 рублей. На втором месте — Hyundai Solaris со средней ценой 1 092 000 рублей, третьим стал Kia Rio за 1 115 000 рублей. Следом идут Volkswagen Polo (1 094 000 ₽) и LADA Vesta (1 018 000 ₽).

В среднем ценовом сегменте лидирует Toyota Camry со средним прайсом 2 541 000 рублей, а в премиальном классе — BMW 5-й серии за 3 559 000 ₽.