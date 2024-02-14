Выгоднее всех LADA: названы автомобили-лидеры по остаточной стоимости

Автомобили не стоит рассматривать как способ инвестиций, но на российском рынке сложилась необычная ситуация. В 2023 году можно продать машину с пробегом в полтора раза дороже, чем она стоила новой три года назад. Впрочем, то же наблюдалось и в 2022-м.

Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобилей. Изучив 248 моделей и 603 их модификации, эксперты определили лучшие с точки зрения перепродажи 3-летние машины в 2023 году.

Для составления рейтинга анализировались самые распространенные на вторичном рынке комплектации, а также учитывались цены на новый автомобиль в 2020 году (с учетом «веса» модификации в общем объеме продажи модели на рынке) и прайсы на «вторичке» в 2023-м. В список вошли только «нашемарки» и «китайцы» — потому что брендов из других стран на «официальном» рынке новых легковушек не осталось.

Скриншот: пресс-служба Автостат

В четырех ключевых сегментах, как показало исследование, лидером является LADA. В зачете моделей B-класса (так, судя по всему, аналитики обозначили все автомобили, не являющиеся кроссоверами) тольяттинцы взяли весь «подиум» с Largus, Vesta и Granta. А их внедорожник 4x4 (нынешняя Niva Legend) стал третьим в рейтинге SUV (B), где первое и второе места заняли Geely Coolray и Chery Tiggo 4.

В сегменте SUV (С) лучшими стали Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 и Geely Atlas. Что же последнего класса, SUV (D), то там в тройку лидеров по остаточной стоимости вошли две модели Haval — F7 и F7x — и внедорожник UAZ Patriot.