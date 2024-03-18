Подержанные автомобили снова начали дорожать в России

Тренд на снижение цен на автомобили с пробегом в России сменился ростом. Почти все машины из топ-20 самых популярных на «вторичке» по итогам февраля стали дороже. Хотя некоторые модели пусть совсем немного, но все же «скинули».

Как отмечают аналитики «Открытие Авто», в феврале сильнее всего подорожали LADA Niva Travel, Geely Monjaro и Toyota Land Cruiser 300. Российский внедорожник прибавил в цене 4,5% до 1,15 млн. рублей — по оценке экспертов, рост мог быть и более существенным, если бы его не сдерживала цена нового автомобиля, которая составляет 1,2-1,3 млн. рублей. Стала дороже и LADA Niva Legend (на 3,1%, до 1,1 млн. рублей).

На 3,9% выросли цены на Geely Monjaro (3,78 млн. рублей) и Toyota Land Cruiser 300 (14,2 млн. рублей). Аналитики отмечают, что «китаец» на вторичном рынке стремится к прайсу нового кроссовера, а «японец» в России стоит 150 тысяч долларов — это самая высокая цена на модель на всех мировых рынках.

Haval Jolion подорожал на 3,4% (2,01 млн. рублей), на 1-2% выросли цены на Kia Sportage, Kia Rio, Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro, Mitsubishi Outlander, Lexus RX, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, LADA Vesta и Renault Duster. Незначительно дороже стали Geely Coolray, Kia K5, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado. А Hyundai Creta и вовсе подешевела — на 1,4% до 2,44 млн. рублей.

— В марте мы не ожидаем значимых колебаний курса валют. Однако это не означает, что мы увидим снижение цен на «вторичке». Рынок в целом, скорее всего, сохранит околонулевую динамику цен. С тем исключением, что стоимость на дефицитные японские и европейские машины могут продолжить рост в пределах 3-5%, — пояснила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.