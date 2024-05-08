Эксперты прогнозируют подорожание машин с пробегом в России

В апреле на российской «вторичке» наибольшим спросом пользовались бюджетные автомобили. Если точнее, то наши сограждане охотнее всего приобретали машины Kia (13,4%), LADA (12,6%), Hyundai (12,0%), Renault (6,3%) и Nissan (6,0%).

Среди конкретных моделей, согласно статистике компании Pango Cars, неоспоримое преимущество у соплатформенных Hyundai Solaris и Kia Rio, а также у отечественной LADA Vesta.

Как отмечают аналитики, 32,6% всех продаж автомобилей с пробегом в апреле пришлось на машины стоимостью от 500 тыс. до 1 млн. рублей. Немногим меньше — от 1 млн. до 1,5 млн. рублей (25,4%) и до 500 тыс. рублей (14,6%).

Что касается пробега, то наибольший интерес у покупателей подержанных автомобилей вызывали машины, у которых на одометре от 50 тыс. до 150 тыс. км (47%). Кроме того, неплохо продавались легковушки с пробегом более 200 тыс. км (21%) и от 150 тыс. до 200 тыс. км (19%).

— В связи с возможной индексацией ставки утилизационного сбора на легковые автомобили летом ожидается кратковременное повышение спроса сначала на новые авто, а затем, спустя 2-3 месяца, фокус покупателей сместится на вторичный авторынок. Данная тенденция будет связана с вероятным повышением цен, связанных с нововведениями, — отмечают эксперты Pango Cars.