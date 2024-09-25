Эксперт назвал самые проблемные подержанные кроссоверы в России

В последний месяц лета нынешнего года россияне приобрели 560 000 подержанных машин, поставив тем самым своеобразный рекорд. Что, впрочем, вполне понятно — новые автомобили большинству соотечественников уже не по карману. А с учетом того, что на «вторичке» даже сейчас можно найти весьма бюджетные варианты — интерес к авто с пробегом более, чем объясним. Однако, как известно, не все то золото, что блестит. Какие б/у авто категорически не рекомендованы к покупке, рассказали автоэксперты.

Вполне ожидаемо, что лидируют в этом антирейтинге китайские автомобили. Так, категорически не стоит приобретать кроссоверы Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. Об этом «Российской газете» сообщил специалист компании Expocar Александр Ковалев.

По его словам, «у этих машин множество недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания. Запчасти для этих моделей становятся все более труднодоступными, что в совокупности делает покупку этих автомобилей крайне нежелательной». Чуть ниже в печальном списке расположился Brilliance V3. Тут, отмечает эксперт, те же проблемы с качеством сборки, помноженные на трудности с покупкой запчастей.

За ним следует Volkswagen Tiguan первого поколения из-за проблем с двигателем, очень «разборчивым» в качестве топлива. Двигатели этого кроссовера особенно чувствительны к качеству топлива и обслуживанию. Несмотря на довольно высокую стоимость для своих лет, найти ухоженный экземпляр сегодня практически нереально.

Далее идут Chery Tiggo T11 (2005-2013) и Geely Emgrand X7 I (2011-2016), чрезвычайно подверженные коррозии. И замыкает список не рекомендованных к покупке SUV еще два «немца» — BMW X1 и X3 с проблемными двигателями серии N20, которые выпускались с 2011 по 2015 годы (X1) и до 2017 года (X3). Г-н Ковалев подчеркивает, что «обслуживание этих автомобилей дорогое, а ремонт — частое и затратное удовольствие».