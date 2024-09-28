Новый мотор: в России появилась интересная услуга для владельцев авто с пробегом

Изучая в очередной раз доску бесплатных объявлений, которая, как уже было неоднократно замечено, является лучшим срезом общественных мнений и потребностей, мы столкнулись с весьма неожиданным, но массовым явлением: рынок автозапчастей в России действительно поменялся до неузнаваемости. Представить такое еще три-четыре года назад было непросто, а сейчас — бери да покупай. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

А может и правда, повременить с заменой старой машины на «китайца»

Резкий рост популярности подержанных автомобилей (только в августе этого года в стране было куплено 560 000 бэушек) в тандеме с ценой на них, привел к забытым уже методам покупки и содержания транспортного средства: сегодня актуально и финансово целесообразно чинить даже совсем ветхие машины, если у них все в порядке с документами. Юридически чистая? Тогда точно ремонтировать. Что для дальнейшей эксплуатации, что для последующей продажи. Причем в первом случае многие не жалеют денег и получают действительно «почти новый автомобиль».

Так на всеми любимой и самой популярной доске объявлений в большом количестве начали попадаться предложения о продаже совсем новых японских и корейских моторов — в обрешетке и без следов установки. Ярлыки и пломбы — на месте. Цена — впечатляет, причем, что бывает редко, в лучшую сторону: от 250 000 рублей. Четверть миллиона, с одной стороны, Но с другой — адекватно, особенно на фоне «восьмиклапа» для LADA Granta за 400 000 рублей. Откуда дровишки, спросите? И мы спросили, получив весьма неожиданный ответ.

Оказывается, спрос родил предложение: из Кореи и Японии через «великую перевалку» в Эмиратах абсолютно новые моторы едут в Россию. Да, это фирменные, беспробежные силовые агрегаты, которые производятся на заводах «тех самых» брендов, после чего совершенно спокойно продаются по всему миру за исключением некоторых государств, которым нельзя по демократическим причинам.

Фото globallookpress.com

Впрочем, демократические причины, как мы уже успели узнать, крайне лояльно относятся к платежам в твердой валюте, после чего могут быть сделаны исключения, позволяющие нивелировать сами ограничения.

В итоге через третьи руки двигатели попадают в Россию, где их и устанавливают в уже имеющиеся ТС. Получается ничуть не дешевле переборки, увы, но новый мотор — это новый мотор.

Так же не стоит забывать и про нашего главного восточного партнера", который уже наводнил российский рынок китайскими копиями наиболее популярных японских и корейских двигжков. Предложение столь велико, что цены пошли вниз, а форумы пестрят механикой покупки «по низу рынка».

Даже есть телефоны китайцев в Китае, которые готовы отгружать хоть партиями, хоть в розницу, а так же точное ценообразование. Например, китайский аналог мотора Mitsubishi 4G18 стоит 600 американских долларов, еще 120 предстоит заплатить за доставку. И вот новый мотор в Москве уже за 70 000 рублей.