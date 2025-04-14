Эксперты провели большое исследование и назвали самые надежные авто в России

Международная сеть автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze завершили большое исследование, в ходе которого эксперты выявляли самые надежные автомобили — по странам производителей, маркам и моделям. Оно базируется на данных более 18 тысяч интервью и 3 млн заездов на СТО.

Результаты исследования Fit Service и Gruzdev-Analyze опубликовала «Российская газета». Так, выяснилось, что наименьший процент поломок зафиксирован у немецких автомобилей (49,4%), европейских (кроме немецких и французских, 49,7%), а также японских (50,1%). Корейские оказались на четвертом месте (50,7%), французские на пятом (50,9%), американские на шестом (51,2%). Седьмая и восьмая позиции — за «китайцами» и «нашемарками» (53,4% и 55,1% соответственно).

Если смотреть по конкретным брендам, то самым надежным признали Skoda с 47,5% поломок. Следом за чехами идут немцы из Mercedes-Benz (48,7%) и Toyota (48,9%). В первую пятерку также вошли Lexus (49%) и BMW (49,1%). Что же касается моделей, то топ-5 выглядит следующим образом: Mercedes-Benz G-класса (44,1%), Toyota Camry (45,1%), Toyota Prius (46%), Lexus GS (46,4%) и Skoda Superb (46,9%). Стоит отметить, что из моделей LADA самую высокую строчку заняла 2112 (50,8%), а из «китайцев» — Geely Emgrand EC7 (50,3%), оказавшийся на 135 месте.

Добавим, что для выявления процента поломок и формирования рейтинга эксперты использовали данные по автомобилям в возрасте от 3 до 23 лет. Из выборки исключили операции, связанные с шиномонтажом, а также кузовными работами, а оставшиеся разделили на две категории: техническое обслуживание и устранение поломок. Утверждается, что для максимальной репрезентативности по каждому году выпуска проанализировано не менее 25 заездов машины в сервис.