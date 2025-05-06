Стоимость китайских автомобилей с пробегом снизилась на фоне общего роста цен

С января 2024 по март 2025 года стоимость китайских авто на вторичке снизилась на 7,5%, тогда как средний рост цен по рынку составил 4,7%. Наибольшее увеличение прайсов зафиксировано на машины немецкого производства (+12,4%), а также американских (+10,8%) и шведских (+10,3%) марок.

Все дело в том, что подешевели новые автомобили из КНР

Как сообщает в своем исследовании «Группа Ренессанс Страхование», лидерами по подорожанию стали Mercedes-Benz E-класса, цена на который выросла с 4,1 до 4,7 млн руб., Toyota RAV4, чей ценник изменился с 2,36 до 2,62 млн руб., а также Mitsubishi Outlander с прибавлением в стоимости от 2,35 до 2,44 млн руб.

Аналитики объяснили удешевление китайских авто с пробегом снижением цен на новые модели «поднебесных» марок. Интересно, кстати, что отечественные и корейские машины с пробегом показали относительную стабильность — рост прайсов на них составил всего 0,8% и 1,3% соответственно.

Примечательно, что даже автомобили старше 15 лет теперь чаще становятся объектами страхования, что свидетельствует о повышении их стоимости и востребованности у покупателей. Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование», отмечает рост спроса на бюджетные полисы каско, включая защиту от виновников без ОСАГО.