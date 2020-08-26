Пятый этап гонки MotoGP: финал оказался неожиданным

Гонка, которая должна была состоять из 28 кругов, началась в условиях облачности, в отличие от предыдущего этапа, когда шины MICHELIN Power Slick подвергались воздействию трассы, хорошо разогретой под ясным небом. Поскольку в пятницу и субботу температура асфальта превышала 50 °C, пилоты настраивали мотоциклы для использования всех возможностей шин в еще более экстремальных условиях. Но когда на стартовом светофоре загорелись зеленые сигналы, температура трассы составила всего 36 °C, что привело к изменениям на стартовой решетке. Старт выиграл Жоан Мир (SUZUKI ECSTAR), опередивший Пола Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing), который в субботу завоевал первую поул-позицию в самом престижном классе мотогонок для команды KTM.

После этого Мир уверенно контролировал ход гонки, находясь во главе пелотона. Его преследовали Такааки Накагами (LCR Honda) и Джек Миллер (Pramac Racing), однако, затем в аварию попал Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP). Из-за проблем с тормозами испанцу пришлось на высокой скорости спрыгивать с мотоцикла, который через несколько секунд врезался в ограждение и загорелся. После этого организаторы вывесили красные флаги и назначили повторный старт, сократив гонку до 12 кругов. В ходе активной работы в боксах многие участники сменили шины MICHELIN Power Slick, готовясь к спринту: перед повторным стартом на стартовой решетке можно было наблюдать пять из шести возможных комбинаций за исключением жесткой шины сзади: пилоты искали лучшее сочетание шин, которое обеспечивало бы оптимальные характеристики на трассе длиной 4318 м.

После возобновления гонки лидерство захватил Эспаргаро, которого преследовали шесть пилотов: Миллер, вышедший вперед на первом круге, Оливейра, Мир, Накагами, Андреа Довициозо (Ducati Team) и Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing). По мере того, как гонка, проходившая на живописном автодроме, где на прошлой неделе состоялся Гран-при Австрии, приближалась к кульминации, становилось все более очевидно, что важную роль в распределении мест сыграет сцепление с трассой, обеспечиваемое шинами MICHELIN. Подтверждением этому стал последний круг, на протяжении которого Эспаргаро и Миллер менялись местами, максимально используя сцепление шин MICHELIN с трассой в борьбе за победу. Перед последним поворотом никто не хотел уступать: выдавливая друг друга на более широкую траекторию, лидеры открыли пространство для Оливейры, который и одержал победу.

Эта победа стала для него первой в самом престижном классе — и была завоевана в юбилейной, 900-й гонке за всю историю высшего класса мотогонок Гран-при. Такой результат позволил Оливейре стать лучшим независимым пилотом, а французской команде Tech 3 одержать первую победу в MotoGP. Вторым финишировал Миллер, третьим — Эспаргаро, четвертым — Мир, а пятым — Довициозо. Шестым финишную черту пересек Алекс Ринс (SUZUKI ECSTAR), от него немного отстал Накагами, занявший седьмое место. Биндер оказался восьмым, Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) девятым, а Икер Лекуона (Red Bull KTM Tech 3) замкнул первую десятку. Лидер чемпионата Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) финишировал тринадцатым и остается первым в общем зачете, на тринадцать очков опережая Довициозо после пяти этапов сезона, состоящего из четырнадцати гонок.

Слики MICHELIN Power Slick вновь подверглись воздействию высоких температур на трассе, которая известна своим жарким покрытием, поэтому в Шпильберге использовались шины особой конструкции. На протяжении всего уикенда технические специалисты команды Мишлен анализировали характеристики шин, чтобы предоставить пилотам и командам всех производителей ценную информацию для настройки мотоциклов. Этот фактор оставался неизменным в ходе всех пяти гонках этого сезона, так как необычные погодные условия сопровождали каждый этап. Таким образом, знания и навыки команды Мишлен MotoGP, находившей решения для всех заинтересованных сторон, успешно прошли всестороннюю проверку.

Теперь команду Мишлен и серию MotoGP ждет короткий перерыв на две недели. После этого они отправятся в трехнедельный тур, который будет включать сдвоенный этап в итальянском Мизано, запланированный на 13 и 20 сентября. Здесь к участникам присоединятся представители серии MotoE — их календарь включает три гонки за два уикенда, а затем пилоты отправятся в Барселону (Испания) на восьмой этап сокращенного сезона MotoGP, который состоится в воскресенье, 27 сентября.