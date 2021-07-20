Эксклюзивный KTM 1289 Super Duke RR приехал в Россию

К слову, один из мотоциклов моментально нашел своего хозяина, а вот второй пока еще выставлен на всеобщее обозрение, и есть шанс стать его счастливым обладателем. При наличии должной суммы, конечно.

KTM Super Duke RR 2021 прошел серьезную модернизацию шасси и получил профессиональную регулируемую подвеску WP APEX PRO. Двигатель новинки является эталоном V-TWIN. Арсенал новых технологий, реализованных в модели, подарит своему владельцу еще больше ярких впечатлений! А вообще, что тут скажешь, мотоцикл — просто зверь!, — поделился с «АвтоВзглядом» впечатлениями ведущий специалист отдела импорта ABTODOM KTM Алексей Кочелаевский.

Технические характеристики мотоцикла KTM 1290 Super Duke RR выглядят следующим образом: 2-цилиндровый 4-тактный двигатель объемом 1301 см3 имеет мощность 180 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая трансмиссия PANKL и гидравлическое проскальзывающее сцепление PASC.

Версия RR легче базовой модели R на 9 кг (189 кг), что создает практически идеальное соотношение массы к мощности 1:1. комплектация у байка также достаточно «жирная» — подвеска WP APEX PRO, трекшн-контроль, круиз-контроль, система регулировки тормозного давления (C-ABS), система измерения давления в шинах (TPMS), 5-дюймовый TFT-дисплей, LED габаритные огни и поворотники, гидравлический демпфер руля WP, регулируемые подножки пилота, система автоматического выключения поворотников (ATIR), бесключевой доступ и, конечно же, KTM MY RIDE + NAVI.

Ясное дело, такой мотоцикл будет очень хорош на дороге, хотя и максимально раскроется только на гоночном треке.