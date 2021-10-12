Ducati представила новый мотокроссовер Multistrada V2

На новый Multistrada V2 устанавливается самый современный двухцилиндровый двигатель Testastretta объемом 937 см3 и мощностью 113 л. с. при 98 Нм с десмодромной системой газораспределения, четырьмя клапанами на цилиндр и жидкостным охлаждением. Для удобства эксплуатации производитель увеличил межсервисные интервалы — 15000 км до замены масла и 30000 км для регулировки клапанов.

Ducati Multistrada V2 и V2 S доступны в комплектациях Essential, а версия Travel с боковыми кофрами, подогреваемыми ручками и центральной подставкой предлагается только для «эски». В обновленном мотоцикле присутствуют все самые современные электронные ассистенты, а также по максимум облегчен вес. Палитра цветов включает в себя классический красный цвет Ducati Red в сочетании с черными колесными дисками, доступный для версий Multistrada V2 и Multistrada V2 S, и новую ливрею серого цвета Street Grey с черной рамой и красными дисками GP Red, которую можно заказать только для версии S.

В России Multistrada V2 появится в дилерских центрах Ducati в начале 2022 года.