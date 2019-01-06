Africa Eco Race-2019: по уши в фэш-фэш

Я бреду по Африке, мои ноги по щиколотку утопают в многовековой пыли, щедро покрывающей Черный континент. В такт шагам я напеваю известную песенку на стихи Киплинга:

Пыль, пыль, пыль, пыль

И отпуска нет на войне…

Ралли — та же война, на которой присутствует и мужество, и предательство. В общем, как и в обычной жизни, только скорость изменений и их концентрация возведена в степень.