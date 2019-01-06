Africa Eco Race-2019: по уши в фэш-фэш

Я бреду по Африке, мои ноги по щиколотку утопают в многовековой пыли, щедро покрывающей Черный континент. В такт шагам я напеваю известную песенку на стихи Киплинга:
Пыль, пыль, пыль, пыль
И отпуска нет на войне…
Ралли — та же война, на которой присутствует и мужество, и предательство. В общем, как и в обычной жизни, только скорость изменений и их концентрация возведена в степень.
Ночуем в пустыне, но там очень холодно, около нуля. Поэтому команда «ГАЗ Рейд Спорт» живет с «буржуйками» - из труб валит дым.
Лунный пейзаж Марокко завораживает.
Желтый туман
Такую смачную пыль гонщики называют «фэш-фэш» и сегодня они просто глотают ее, они живут в ней. Машину в саванне видно издалека по огромному столбу пыли. Только потом раздается звук мотора и уже в последний момент понимаешь, кто именно едет. Последующим приходится несладко — в пылевом тумане сложно увидеть все препятствия, просчитать ситуацию и выбрать верный маневр.
Лидируют прототипы категории Т1 — автомобили Optimus оснащены 6,2-литровым мотором V8. Динамика заднепрводного багги весом всего 1480 кг феноменальная. Так что неудивительно, что именно эти машины едут быстрее всех.
Среди грузовиков (категория Т4) лучше всех едет чех Томас Томашек, который участвует в ралли в одиночку(!) — без штурмана. Он же сейчас фигурирует в абсолюте на седьмой позиции. Такое сложное и продолжительное ралли как Africa Eco Race пройти одному — уже высокое достижение. А лидировать — просто фантастика! Неплохо идет российский экипаж братьев Куприяновых на том же самом Optimus — они на девятом месте.
Одно мгновенье и…
Сложная трасса сыграла злую шутку с несколькими экипажами. Один из лидеров гонки — багги под номером 200 — не вписался в поворот. Улетел в канаву и оставил там всю подвеску. Машину привезли на эвакуаторе и ночью механики будут пытаться реанимировать автомобиль. Если утром «двухсотый» не выйдет на старт, то «Африка» для него закончится.
Жизнь — борьба
Тяжело пришлось фавориту ралли — команде «ГАЗ Рейд спорт». С одной стороны, экипаж двух Евгениев на «Газели NEXT» — Суховенко и Павлова — смог подняться на четыре позиции. Одну ступеньку выгрыз экипаж Левицкого и Долгова на «Газон Next». Однако остальным двум машинам пришлось несладко. «Газон» Шкляева и Лагуты «встал на уши»: на сложном участке дороги в пыли не увидели опасный участок, а потом уже было поздно. «Газель NEXT» Игнатова и Чумака влетела в яму, от страшного удара задний мост просто разлетелся. Парни 10(!) часов реанимировали машину, но все же смогли добраться до бивуака своим ходом. Теперь им остается поспать пару часов и снова садиться за руль. В общем, «ночь простоять и день продержаться».
Пятый день тоже непростой: 420 километров по пескам самой великой пустыни мира — Сахары. Тех, кто их преодолеет, ожидает желанный приз — целый день отдыха на берегу Атлантического океана. А потом снова в путь, до Дакара еще тысячи километров!