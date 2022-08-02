В России разработают мощный гибридный автомобильный двигатель

Студенты займутся разработкой и внедрением гибридной силовой установки, которую потом интегрируют в один из гоночных прототипов. Это могут быть, как российские спорткары Fenix и недавно возрожденная Marussia GT, так и болиды команды G-Drive Racing. Кстати, оба болида уже участвуют в российской серии кольцевых гонок на выносливость.

А что касается G-Drive Racing, то этот гоночный коллектив является многократным победителем международных чемпионатов и абсолютным рекордсменом в категории LMP2.

Наставником проекта станет спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов, а руководителем — директор инженерного направления Московского Политеха Пабло Итурралде. По окончании курса шесть лучших студентов получат возможность стать членами гоночной команды.