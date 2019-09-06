Можно ли отменить в суде решения инспекторов ГИБДД, «срезающих» граждан на экзамене на «права»

Представьте себе ситуацию, что инспектор, проверяющий ваши водительские навыки/умения по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, дает задание разогнаться до максимально разрешенной на конкретном участке скорости — в нашем случае составляющую 60 км/ч. Именно такую установку, сообщает канал «ТриБолта», получил в ходе испытаний новосибирец К.

И все бы ничего, но инспекторский приказ поступил на разбитой городской улице, из проезжей части которой торчали, сильно выступая над поверхностью, канализационные люки, и их было необходимо часто объезжать. Кроме того, здесь хватает пешеходных переходов.

И, наконец, команда была дана в непосредственной близости от знака, ограничивающего скорость 40 км/ч, что не позволило экзаменуемому развить скорость движения 60 км/ч с учетом дорожной обстановки, указанной выше, и необходимости снизить скорость после знака, ограничивающего скорость до 40 км/ч.