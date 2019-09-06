Можно ли отменить в суде решения инспекторов ГИБДД, «срезающих» граждан на экзамене на «права»

О том, что методика приема экзаменов на права коррупционноемкая, необъективная и находится в прямой зависимости от настроения и личностных предпочтений гаишника-экзаменатора, известно давно. Самодуры в форме легко «срезают» кандидатов в водители, если они им не нравятся, давая заведомо невыполнимые указания. И до недавнего времени это нечестным придорожным полицейским сходило с рук. Но на днях отечественная Фемида приняла беспрецедентное решение, которое может положить конец полицейскому произволу.
Представьте себе ситуацию, что инспектор, проверяющий ваши водительские навыки/умения по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, дает задание разогнаться до максимально разрешенной на конкретном участке скорости — в нашем случае составляющую 60 км/ч. Именно такую установку, сообщает канал «ТриБолта», получил в ходе испытаний новосибирец К.
И все бы ничего, но инспекторский приказ поступил на разбитой городской улице, из проезжей части которой торчали, сильно выступая над поверхностью, канализационные люки, и их было необходимо часто объезжать. Кроме того, здесь хватает пешеходных переходов.
И, наконец, команда была дана в непосредственной близости от знака, ограничивающего скорость 40 км/ч, что не позволило экзаменуемому развить скорость движения 60 км/ч с учетом дорожной обстановки, указанной выше, и необходимости снизить скорость после знака, ограничивающего скорость до 40 км/ч.
Короче говоря, наш герой, в строгом соответствии с п. 10. 1 ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, инспекторский наказ игнорировал, разогнавшись только до 45 км/ч. За что служивый начислил ему пять штрафных баллов и выставил оценку «Не сдал».
Гражданин К. с таким волюнтаристским подходом к госуслуге не согласился и подал на старшего госинспектора 1-го МЭО ГИБДД ГУ МВД России по НСО Ефремова В. В. иск в суд, требуя признать его решение незаконным и отменить. И что вы думаете?
Советский районный суд Новосибирска, изучив ПДД, Административный регламент, а заодно и видеозапись экзамена, иск удовлетворил и обязал ГУ МВД России по НСО устранить нарушение прав истца, то есть поставить ему оценку «Сдал».
При этом, что особенно важно, судья в своем решении отразила всю некомпетентность отечественных придорожных полицейских, заявив, что «умение контролировать дорожную обстановку и принимать решение в случае ее изменения не получило соответствующей оценки со стороны принимавшего экзамен должностного лица». А заодно и порекомендовало этому лицу освежить упоминавшийся выше п. 10. 1 ПДД. А если перевести ее слова с канцелярского на русский, то откровенно засомневалась, имеют ли право работать с людьми столь непрофессиональные полицейские.
А мораль этой истории проста: если очередной инспектор Ефремов завалит вас на экзамене, руководствуясь только своими хотелками, идите в суд. Оказывается, отечественная Фемида не всегда руководствуется сомнительным «правилом НОНДС» (нет оснований не доверять сотруднику госавтоинспекции).