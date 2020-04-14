ГИБДД будет «трясти» каждый автомобиль, едущий в Москву

— В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город, — сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По словам того же источника, на всех въездах в Москву, помимо ДПС, выставлены наряды спецназа ОМОН и столичного управления Росгвардии. Однако эти сведения являются неправдоподобными.

В действительности же, на пересечении вылетных шоссе с МКАД никаких полицейских усилений не наблюдается. Стоят только сотрудники ГИБДД, в чем корреспонденты портала «АвтоВзгляд» убедились лично. Если же, начиная с 15-го апреля, полиция действительно намерена проверять каждую въезжающую в Москву машину,то это приведет к транспортному коллапсу на всех въездах в город.

Причем затронет он не только водителей легкового транспорта, но и грузовых автомобилей, доставляющих продукты и товары первой необходимости в магазины столицы. Вызовет ли это перебои в снабжении горожан медикаментами, гречкой и туалетной бумагой, станет ясно уже через несколько дней.