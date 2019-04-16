Скрывшихся с места ДТП водителей приравняли к пьяным

Госдума проголосовала за предложение правительства, внесшего поправку в статью 264 УК РФ. В ней ужесточается наказание для водителей, сбежавших с места аварии.

Поддержанный депутатами законопроект, по сути, ставит знак равенства между оставлением места ДТП с пострадавшими и совершением аварии в пьяном виде. На данный момент, когда виновник аварии, в которой погибли или были ранены люди, был пьян, к нему применяются более жесткие меры уголовного наказания, по сравнению с трезвым аварийщиком.

По этой причине пьяные водители после происшествия стараются сбежать, чтобы через какое-то время протрезветь и уже в нормальном состоянии сдаться в полицию. Тем самым они минимизируют себе наказание за убитых и раненных ими людей.