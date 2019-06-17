Для виновников пьяных ДТП увеличили сроки заключения

Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к ней, увеличив срок наказания для водителей, причинивших тяжкий вред здоровью пострадавшего до 7 лет. Если же в «пьяной» аварии погиб один человек, виновному грозит срок от от 5 до 12 лет, а если два и более — то от 8 до 15 лет заключения. В предыдущей редакции пьяным «рулевым» за подобные преступления грозило максимум 4, 7 и 9 лет тюрьмы соответственно.