ГИБДД разрешила ставить на машины нестандартные номерные знаки

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта ГОСТ Р 50577−2018 перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Вместе с тем, на сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что потребность в нестандартных номерах на машину чаще всего возникает у владельцев моделей, произведенных в США и Японии. И также многих мотоциклов, имеющих нестандартные места для установки знаков.

– Указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств, — разъяснила Волк.