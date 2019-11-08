МВД придумало наказание для нарушителей ПДД на иностранных номерах

МВД аккумулировало предложения Минтранса, Минфина, ФТС, правительства Москвы, Российского союза автостраховщиков по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан», нарушающих ПДД на российских дорогах.

Большинство штрафов за нарушения правил дорожного движения в нашей стране оформляется с помощью камер автоматической фиксации. Проблема в том, что данных о машинах на иностранных номерах и их владельцах в российских электронных базах чаще всего либо вовсе нет, либо недостаточно для вынесения постановления.

По этой причине нарушители-иностранцы весьма вольготно чувствуют себя на российских дорогах, пишет «Коммерсант». Наиболее реализуемые предложения МВД сводятся к созданию системы тотального контроля за покидающими Россию машинами.

Для этого на подъездах к пропускным пунктам предлагается устанавливать камеры, распознающие номера машин-нарушителей. При попытке пересечь российскую границу иностранцы будут должны либо немедленно оплатить накопившиеся штрафы, либо расстаться с авто, оставив его на штрафстоянке.

Для этого предлагается создать соответствующую дорожную и информационную инфраструктуру, а также увеличить штат правоохранителей.