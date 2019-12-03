«Площадку» при экзамене на «права» отменят меньше чем через год

— ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года, — заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, соответствующие документы готовятся к подписанию в правительстве. Он уточнил также, что МВД параллельно готовит к вступлению в силу еще ряд новых нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения.