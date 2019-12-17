Часть столичных машин-парконов получили «праздничную» маскировку

Центр организации дорожного движения правительства Москвы запустил тематические автомобили в преддверии Нового года. На улицах города появилось несколько машин, украшенных новогодними картинками и поздравлениями.

— На дорогах горожанам могут встретиться «новогодние» парконы и фургоны службы эксплуатации ЦОДД. В этом году украсили два мобильных комплекса фотовидеофиксации и две «Газели», на которых ездят мастера поремонту объектов инфраструктуры. Изображения на новогодних машинах — нарядные елочки и поезда с автомобилями под надписью «С новым годом!». Рисунок на автомобилях соответствует стилю, который в этом году использует транспортный комплекс для оформления тематических поездов метро и наземного транспорта, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Появление праздничного рисунка на кузовах машин ЦОДД никак не повлияло на режим работы и маршруты парконов. Автомобили в праздничном оформлении будут курсировать по улицам вплоть до окончания новогодних каникул.