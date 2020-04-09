Водители Москвы во время эпидемии коронавируса стали чаще нарушать ПДД

mirglon
Столичные водители стал меньше ездить, но чаще нарушать. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных московским «Центром организации дорожного движения» (ЦОДД). Его статистика, с которой ознакомился портал «АвтоВзгляд», охватывает первую неделю самоизоляции граждан.

Число нарушений Правил дорожного движения в Москве за прошлую неделю упало почти в два раза, сообщается в телеграмм-канале «Центра организации дорожного движения» города:

– На 45% снизилось количество нарушений в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей 23 марта по 29 марта, — говорится в распространенном ведомством релизе.

Падение количества нарушений ПДД почти вдвое в первую неделю апреля связано, понятное дело, с резким уменьшением трафика на дорогах Москвы в связи с введением в городе режима самоизоляции. По данным ведомства, это вылилось в снижение числа машин на дорогах столицы на 75—80% — то есть в 4—5 раз. Но с учетом того, что общее число нарушений упало менее чем в 2 раза, можно сказать, что среднестатистический московский водитель, рискнувший выехать в город в период самоизоляции, стал, как минимум, вдвое чаще нарушать ПДД.

Скорее всего, это связано с тем, что опустевшие дороги и минимум пешеходов на улице позволяют почти повсеместно разгоняться до максимально возможных «нештрафуемых» скоростей. И многие водители, с непривычки к столь великолепным условиям движения, увлекаются и чаще попадают в объективы полицейских камер.

штрафы, ПДД, цодд, коронавирус
9 апреля 2020
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