Водители Москвы во время эпидемии коронавируса стали чаще нарушать ПДД

Число нарушений Правил дорожного движения в Москве за прошлую неделю упало почти в два раза, сообщается в телеграмм-канале «Центра организации дорожного движения» города:

– На 45% снизилось количество нарушений в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей 23 марта по 29 марта, — говорится в распространенном ведомством релизе.

Падение количества нарушений ПДД почти вдвое в первую неделю апреля связано, понятное дело, с резким уменьшением трафика на дорогах Москвы в связи с введением в городе режима самоизоляции. По данным ведомства, это вылилось в снижение числа машин на дорогах столицы на 75—80% — то есть в 4—5 раз. Но с учетом того, что общее число нарушений упало менее чем в 2 раза, можно сказать, что среднестатистический московский водитель, рискнувший выехать в город в период самоизоляции, стал, как минимум, вдвое чаще нарушать ПДД.

Скорее всего, это связано с тем, что опустевшие дороги и минимум пешеходов на улице позволяют почти повсеместно разгоняться до максимально возможных «нештрафуемых» скоростей. И многие водители, с непривычки к столь великолепным условиям движения, увлекаются и чаще попадают в объективы полицейских камер.